عقار جديد يعطي الأمل لمصابي سرطان البروستاتا في الشفاء

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك عقارًا ظهر للرجال المصابين بسرطان البروستاتا؛ مما يعطي الأمل في الشفاء بفضل هذا العقار.

ويعمل العقار عن طريق التدخل في عملية رئيسية تسمح لبعض الخلايا السرطانية بإصلاح نفسها، وقد أثبت فعاليته في التجارب التي يتم تقييمها حتى الآن.

كما يتم إعطاء هذا العقار بالفعل للنساء المصابات بنوع معين من سرطان الثدي والمبيض الناجم عن خلل جين BRCA، كما أعطى تأثيرًا إيجابيًّا بخصوص سرطان البروستاتا.

تأثير العقار:

ويتم تشخيص ما يقرب من 50 ألف رجل في المملكة المتحدة كل عام بسرطان البروستاتا، وهي غدة توجد أسفل المثانة مباشرة.

بالنسبة لأولئك المصابين بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة- قبل أن يبدأ في الانتشار- من المرجح أن توفر الجراحة وحدها العلاج.

حتى بالنسبة لأولئك الذين هم في مراحل متأخرة، عندما لا يكون العلاج ممكنًا، فإن الأدوية التي تستهدف هرمون التستوستيرون، تكون فعالة في السيطرة على المرض لسنوات عديدة.

Source almowaten

