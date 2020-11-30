بالفيديو..بطل بالحد الجنوبي مبتور الساقين يشارك في الدفاع عن الوطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر جندي مبتور الساقين، بالجيش يشارك زملائه المرابطين على الحد الجنوبي في الدفاع عن المملكة. ظهر جندي مبتور الساقين، بالجيش يشارك زملائه المرابطين على الحد الجنوبي في الدفاع عن المملكة. ووثق مقطع فيديو مشاركة الجندي زملائه في مراقبة حدود المملكة، حيث أفاد متداولو المقطع أنه تعرض لبتر ساقيه جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية. ويمثل الجندي نموذجًا للتضحية والفداء في سبيل الوطن.

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