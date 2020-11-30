شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة خيرية باسم تركي آل الشيخ قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، عن تدشين مؤسسة خيرية باسم " تركي بن عبد المحسن آل الشيخ " قريبًا.

وكان آل الشيخ قد عاد إلى الرياض السبت، بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر في نيويورك.