شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة خيرية باسم تركي آل الشيخ قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، عن تدشين مؤسسة خيرية باسم " تركي بن عبد المحسن آل الشيخ " قريبًا.
وكان آل الشيخ قد عاد إلى الرياض السبت، بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر في نيويورك.
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