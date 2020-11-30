رياضي / تأهل 10 مشاركين للمرحلة النهائية لفئة الفحل المنتج مجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

بدأت اليوم عملية دخول المنقيات المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام خلال المدة من 1 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل بمحافظة رماح بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، على مساحة تجاوزت 225 كيلو مترا مربعا.

وكانت البداية بدخول فئة الفحل المنتج لون "مجاهيم" إذ تأهل عشرة مشاركين للمرحلة النهائية وهم سالم بن هادي بن مسعود المري، والمجمول سالم بن مجمول الدوسري، وحمد بن راشد بن عبدالهادي المري، والرامس صالح بن محمد المنهالي، ومحمد بن عوض ناجي المنهالي، وعبدالله بن جابر فاضل المري، ومحمد بن راشد بن علي المري، ومحمد بن شعف بن وقيان الدوسري، وبلاع الدودة محمد العامري، ومحمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري.

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