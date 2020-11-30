شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات افتراضية لاعتماد مؤسسات التدريب والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الهيئة إن الزيارات تتضمن مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاثة «وجود سياسات الجودة المستهدفة بشكل مؤسسي، والتطبيق الموثق والمستمر لممارسات الجودة، وفاعلية التطبيق» ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة تفاصيل الشواهد والأدلة وإصدار الأحكام، وتتم كافة العمليات عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب وهي إحدى مبادرات التحول الرقمي في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي للتدريب التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل العمليات على المنشآت التدريبية.
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