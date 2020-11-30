شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني: مبادرات مبتكرة في نسخة «سفراء الوسطية» الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، أن «سفراء الوسطية» مشروع وطني رائد، نظرا لتركيزه على نشر مفهوم الفكر الوسطي بين فئة الشباب باستخدام أدوات الحوار المتخصصة، متماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد ضرورة تمكين الشباب، خاصة من الناحية الفكرية، ليكونوا نموذجاً يُحتذى به في التوسّط والاعتدال والتفكير الناقد، بعيداً عن الغلوّ والعنف والتطرّف وإقصاء الآخر، مستندين على كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الأصيل المعتدل.

ولفت العسيري إلى أن برنامج «سفراء الوسطية»، الذي تنفذه أكاديمية الحوار للتدريب يشارك فيه نخبة من المدربين لتدريب طلبة من 40 جامعة وكلية سعودية على الوسطية ونشر مفهوم الاعتدال بينهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي ستمكنهم من تقويم ونقد الأفكار وتفنيدها، وتعميق لغة الحوار والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية، وذلك حتى يكونوا سفراء ودعاة اعتدال.

وأشار إلى أن هناك مبادرات وأفكارا وأساليب جديدة ومبتكرة سيتم طرحها خلال النسخة الخامسة ستخدم في الأساس شباب وشابات المملكة وتدعمهم فكريا، معربا عن تطلعه إلى استمرار النجاحات، التي تحققت من هذا البرنامج على مدار الأعوام الأربعة الماضية حتى يواصل تحقيق أهدافه الوطنية المتمثلة في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة كريمة ومتوازنة تقوم على الوسطية والاعتدال والتعايش وقبول الآخر، ونبذ كل أشكال العنف والتطرف والغلو، بما يؤدي لتعزيز لحمتنا ويحافظ على هويتنا الوطنية.

ورفع العسيري الشكر إلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته وتدشينه لأعمال النسخة الخامسة من برنامج «سفراء الوسطية»، التي تؤكد اهتمام سموه بترسيخ ونشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب خاصة، والمجتمع عامة.