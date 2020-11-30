شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات على رعاية مرضى «كوفيد 19» بصحة جازان والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بالتعاون مع إدارة الشئون الأكاديمية بالمديرية أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان «الرعاية التمريضية الحرجة لمريض كوفيد-19»، وذلك بقاعة التدريب في مستشفى أبو عريش العام. وتضمن البرنامج تعريف 45 ممرضا وممرضة، بأساسيات الرعاية التمريضية بأقسام العناية المركزة، وإرشادات التهوية الميكانيكية لمريض «كوفيد-19»، ومعدات الحماية الشخصية، والتحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية والاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إضافة للجودة التمريضية بالرعاية الحرجة لمريض كورونا. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تنفذها إدارة التمريض بصحة جازان للرقي بالرعاية التمريضية بمختلف مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

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