شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل نفسي للاجئين السوريين بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «القبول والتكيف والأمل» وذلك ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات. وتناولت الدورة -التي قدمتها الأخصائية النفسية سامية المطيري- كيفية التأقلم مع الحياة داخل أروقة المخيم وتعليم المتدربين والمتدربات أساليب جديدة تساعدهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في بيئة اللجوء. ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الاجتماعي والنفسي للأشقاء اللاجئين.

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