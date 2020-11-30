شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب مركز الملك سلمان الشتوية تبث الدفء لنازحي تعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 225 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مديرية المظفر بمحافظة تعز، تشتمل

على 450 سترة كبيرة، و450 سترة صغيرة، و450 «بلوفر كبيرا»، و450 «بلوفر صغيرا»، و450 بطانية كبيرة، و450 بطانية صغيرة، استفاد منها 225 أسرة.

وفى سياق آخر، اختتم المركز أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

ونفذ الفريق التطوعي للمركز منذ انطلاق الحملة والتي استمرت 6 أيام 17 عملية جراحية، منها 14 جراحة قلب مفتوح و3 عمليات في مجال قسطرة القلب استفاد منها الأطفال من العائلات ذات الدخل المحدود.

وعبر الأهالي عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات جليلة تكون عونا لهم في ظل هذه الظروف. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.