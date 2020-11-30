شكرا لقرائتكم خبر عن «ترند1».. 5 برامج لتأهيل فتيات الجبيل تقنيا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل «تواصل» - القسم النسائي، بالتعاون مع قسم علوم الحاسب الآلي، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، البرنامج التقني الإعلامي «ترند1» ضمن مشروع «فتيات التنمية».

وبيَّنت مديرة القسم النسائي بـ«تواصل»، بركة الجوهي، أن البرنامج يتكوّن من 5 مسارات متنوعة، ويهدف إلى توعية الفتيات وتنمية مهاراتهن التقنية وتعزيز الهوية الوطنية لتحقيق رؤية 2030.

وأضافت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل د. دلال الشنقيطي إن الأمسيات تناولت «كيفية الرسم عن طريق برنامج «Edrawmax»، و«برنامج الأكسل» و«كيفية صناعة عروض البوربوينت»، وصناعة المحتوى الإعلامي، وإخراج المحتوى الإعلامي، وذلك من خلال مجموعة من المدربات المبدعات.

وأوضحت وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيسة قسم علوم الحاسب الآلي د. ظبية البوعينين، أن هذا البرنامج له دور كبير وفعّال في توعية وتنمية الجانب التقني والإعلامي لفتيات محافظة الجبيل، لا سيما مع توجّه المملكة بشكل كبير للتقنية في ظل جائحة كورونا.