شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة أشعة تداخلية بمستشفى الملك فهد في الهفوف والان نبدء بالتفاصيل
وتقدّم الوحدة الإجراءات العلاجية الدقيقة كتوسعة الشرايين الطرفية لمرضى القدم السكرية، وتركيب الدعامات، وتفريغ الخراجات، وأخذ الخزعات، وعلاج الدوالي والأورام الليفية للرحم وأورام الكبد وغير ذلك.
وأعرب رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي عن شكره وتقديره لإدارة المستشفى والعاملين في الوحدة على الخدمات المتميزة المقدمة للمرضى في قسم الأشعة، حاثًا الجميع على مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات المستفيدين.
واستعرض مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية د. قاسم العلوان إنجازات خدمات الأشعة التشخيصية والعلاجية، ومن أبرزها تنفيذ مشروع طب الأشعة الاتصالي، الذي مكّن أقسام الأشعة في المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية للاستفادة من الأطباء الاستشاريين ذوي التخصصات الدقيقة في مستشفى الملك فهد باعتباره المستشفى المرجعي بالمحافظة لدراسة مختلف الفحوصات والوصول للتشخيص السريع للحالات.
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