شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: قطاع الطاقة واعد وزاخر بالفرص الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالمدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بسام البخاري.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى الدور الهام للمعاهد التقنية في تأهيل الطاقات الوطنية في مختلف القطاعات، ومنها: قطاع الطاقة؛ لما يمثله من أهمية في اقتصاد المملكة، مشيرًا لأهمية برامج التدريب في تأهيل وتمكين الشباب السعودي، وتأهيله للمنافسة في القطاع الخاص، وتحفيزه على المنافسة.

وأكد أن قطاع الطاقة واعد وزاخر بالفرص الوظيفية لأبناء المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب عملًا تكامليًا لتأهيل الشباب السعودي لهذه الفرص، وفق عمل مؤسسي يسعى للتميّز والريادة، متمنيًا سموه لمنسوبي المعهد التوفيق.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، المتواصل والمستمر للمعهد وبرامجه، موضحًا أن المعهد يعمل على توسعة قاعدة البرامج والمبادرات التي ينفذها، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف: المعهد قريبًا سيطلق برامج تدريبية للفتيات، إضافةً إلى برامج ودورات تأهيلية مختلفة، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص.