شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى، ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة.

وأشار سموه، خلال لقائه رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، يرافقه المدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى أن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لابد من الاستفادة منها، مبينًا أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين، متمنيًا سموه للجنة والقائمين عليها التوفيق.

من جهته، قدم المدرب خليل الزياني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

من ناحيته، نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، خلال لقائه رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، والمدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة، بمكتب سموه في ديوان الإمارة أمس، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للقطاع الرياضي من دعمٍ ورعاية واهتمام، ولا سيما بأبنائها الرياضيين الرواد الذين قدموا الكثير لرياضة الوطن في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من خبرات الرياضيين السابقين، والعمل على تطوير مهاراتهم المختلفة، ودمج خبراتهم مع الخبرات الحالية في الأندية، متمنياً سموه للجنة والقائمين عليها التوفيق.

الدوسري: المملكة أصبحت واجهة للرياضة العالمية

عبر رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، عن سعادته الكبيرة بالاهتمام البالغ الذي يحظى به رياضيو المنطقة من قبل أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ما أسهم في تطور الرياضة على مستوى الوطن، وتحقيقه للعديد من الإنجازات على المستويين الدولي والعالمي.

وبين أن ذلك الاهتمام لم يكن وليد الصدفة بل ينبثق من حرصهما الكبير على شباب المنطقة الشرقية ورياضييها، وما تحمله «رؤية المملكة 2030»، من اهتمام كبير أولته بالرياضة والرياضيين، مما قاد المملكة العربية السعودية لأن تكون واجهة للرياضة العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأضاف: «قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان العديد من التوصيات الخاصة باللاعبين القدامى وكيفية استثمار خبراتهم وتطوير قدراتهم على مختلف الأصعدة، حيث ستكون تلك التوصيات بمثابة النبراس التي نستسقي منها خططنا المستقبلية، التي نتطلع لأن تعود بالفائدة على مستوى رياضة المنطقة والوطن».

واختتم الدوسري حديثه بتوجيه شكره البالغ وبالنيابة عن كافة أعضاء لجنة قدامى اللاعبين لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه على الكلمات الرائعة، والوقفة التي أثلجت صدورهم وأكدت لهم بأن كل من خدم الوطن وضحى من أجله سيبقى في القلوب ومحط اهتمام ولاة الأمر.

الزياني: الاهتمام يجدد عطاءنا

قدم عميد المدربين السعوديين خليل الزياني، باسمه وباسم زملائه اللاعبين، الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية ولنائبه على دعمهما الدائم للجنة وحرصهما المستمر على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي على الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم، إضافة لما تفضل به سموهما من كلمات طيبة لدعم وتحفيز الرياضيين، وكذلك اهتمامهما بمتابعة كافة شؤونهم، وتقديم العون اللازم لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

ووصف الزياني ذلك الاهتمام من قبل أمير المنطقة الشرقية ونائبه بـ «المجدد» لعطاءاتهم، والمحفز لهم للانخراط بالوسط الرياضي من أجل نقل ما يمتلكونه من خبرات وتجارب تعود بالفائدة على النشء والأندية الرياضية بالمنطقة، مؤكدا أن تكاتف الخبرات وحيوية الشباب من شأنها أن تعطي انطلاقة أكبر نحو تحقيق الإنجازات للمنطقة والوطن على مختلف الأصعدة.

صالح خليفة: وسام شرف يحملنا المسؤولية

أشاد قائد نادي الاتفاق ونجم المنتخب السعودي السابق صالح خليفة، بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان باللاعبين القدامى، الذين قدموا الكثير للوطن، وساهموا في تعبيد طريق الإنجازات، مؤكدًا أن ذلك وسام شرف كبير، يحملهم الكثير من المسؤولية تجاه أبناء المجتمع، والرياضيين النشء الذين ينتظر أن يكونوا مستقبل الرياضة السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: «الاهتمام الكبير عقب كل تلك السنوات من الابتعاد عن الرياضة هو اهتمام يثلج الصدر، ويؤكد أن ما تقدمه للوطن يبقى خالدا مهما تقادمت السنوات».

وأبان خليفة أن هنالك العديد من الخطط التي يسعون لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي يتمنون بأن تساهم في تعزيز تواجد اللاعبين القدامى رفقة الجيل الجديد من الرياضيين في الطريق لخلق الانسجام الرائع، والقادر على تكوين جيل مستقبلي مميز يحقق الكثير من الإنجازات لرياضة الوطن.

بورشيد: ينم عن رؤية مستقبلية

وصف قائد القادسية وهداف آسيا ولاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن بورشيد، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان باللاعبين القدامى بـ «غير المستغرب».

وأكد أن من يعرف حكمتهما ورؤيتهما المستقبلية التي تتواكب مع «رؤية المملكة 2030»، يعلم تماما ما يتطلعان له من خلال رعايتهما لنجوم الرياضة القدامى، الذين يجب أن يكونوا مدرسة تدريبية عملية لرياضيي الجيل الحالي، في الوقت الذي يشكل فيه معرفتهم من النشء وتواجدهم بالقرب منهم الكثير من الفوائد على مختلف المستويات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

المرزوق: تنبؤ بمستقبل رياضي مبهر

عبر رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم محمد المرزوق، عن سعادته الكبيرة، نظير الاهتمام الكبير والتوصيات التي أطلقها أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، تجاه اللاعبين القدامى، الذين يجب أن تستثمر خبراتهم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة لتنعكس بشكل أكثر إيجابية على رياضة المنطقة والوطن.

مرزوق: أكبر محفز للاعبين النشء

أكد لاعب الشاطئ «الترجي حاليًا» والاتحاد والمنتخب السعودي السابق عثمان مرزوق، أن الاهتمام والرعاية الكريمة للاعبين القدامى من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، هي أكبر محفز للاعبين النشء على السير في طريق الإبداع، وتجيير كل ما يملكونه من إمكانيات في خدمة هذا الوطن المعطاء.

الحمدان: خارطة طريق تحفظ المكانة والتاريخ

قال قائد الفتح حمدان الحمدان، الحاصل على لقب الدوري الممتاز، إن توصيات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، هي بمثابة خارطة الطريق التي يجب أن تتبع لتحفظ للاعبين القدامى مكانتهم وتاريخهم الكبير، في الوقت الذي تمكنهم فيه من تأدية ما هو مطلوب منهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرصهما الكبير على الرياضة والرياضيين بالمنطقة، والتي تواصل تقدمها الكبير بفضل دعمهما واهتمامها الكبير.

الزاكي: وسام شرف نفخر به

بين لاعب الخليج والهلال والمنتخب السعودي السابق عبدالله الزاكي، أن الاهتمام المتواصل والكبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، هو وسام شرف يفخرون به، ويحملهم الكثير من المسؤولية تجاه رياضة الوطن، مؤكدًا أن توصياتهما تشعرهم بالسعادة والقيمة الحقيقية لهم كلاعبين قدامى.