411 مبادرة إبداعية تتنافس في ملتقى مكة الثقافي

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ولفتت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عوامل عدة وهي مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمسة في دورته لهذا العام والتي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز «مكة الذكية»، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونياً.
ونوهت أمانة الملتقى بأن المبادرات الفردية تمحورت في أربعة موضوعات، تمثلت في المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، مضيفة «تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في سبعة مجالات كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام». في السياق ذاته، بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي، وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع الحلول لملاحظات قائمة في المحافظة أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد. وتتولى كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة، واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل.
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