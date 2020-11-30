شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يشدد على تنمية الحياة الفطرية وضبط المخالفات البيئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية.

واستمع الأمير الفيصل خلال استقباله، في مكتبه أمس، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

من جانبه، أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.