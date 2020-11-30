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جدة - خالد شويل - روليت الأرقام... العمل الشرير الآخر الذي يتقنه فايروس كورونا الجديد، إلى جانب التسبب بالمرض، والموت، والدمار الاقتصادي، والصحي، والتعليمي. فخلال أقل من 24 ساعة من بلوغ عدد المصابين به حاجز 62 مليوناً، بدأ يزحف بقوة صوب 63 مليوناً. وهي كارثة لا مناص منها، إذا نظرنا إلى التسارع الجنوني لتفشيه:وهو تفشٍّ لا يعترف بالحدود السياسية، ولا الجغرافية، ولا التبدلات المناخية. فها هي ذي أمريكا يقترب عدد مصابيها من 14 مليوناً (13.61 مليون أمس الأحد). ولا بد من الإشارة إلى أن العدد الكلي لوفيات العالم بفايروس كوفيد-19 آخذ في الاقتراب من 1.5 مليون وفاة؛ إذ قفز أمس الأحد إلى 1.46 مليون وفاة. وتفاقمت الأزمة الصحية في روسيا، إلى درجة أنها تخطت فرنسا من حيثُ عدد الإصابات، لتستعيد المرتبة الرابعة في العالم بنحو 2.24 مليون إصابة؛ فاندرت على الأثر فرنسا إلى المرتبة الخامسة عالمياً (2.21 مليون إصابة). وأعلنت فرنسا أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 12.580 إصابة، وهو أقل مما سجلته خلال الأسابيع الماضية. لكن عدد الوفيات الفرنسية استمر في التصاعد، ليصل إلى 52.127 وفاة. وتصطف وراء فرنسا حليفاتها الأوروبيات الثلاث: إسبانيا (السادسة عالمياً- 1.65 مليون إصابة، و44.668 وفاة)، والمملكة المتحدة (السابعة عالمياً- 1.60 مليون إصابة، و58.030 وفاة)، وإيطاليا (الثامنة في العالم، 1.56 مليون إصابة، و54.363 وفاة). ورُزِئَت ألمانيا -أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- بتفاقم في عدد الإصابات الجديدة جعلها تتقدم للحاق بحليفاتها المشار إليها. فهي تحتل حالياً المرتبة الـ12 عالمياً بعدما تجاوز عدد المصابين بالفايروس من سكانها مليون نسمة آخر الأسبوع الماضي. وكان مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المُعدية الدكتور أنطوني فوتشي ضيف برنامجي «هذا الأسبوع»، على شبكة ايه بي سي، و«واجه الصحافة» على شبكة إن بي سي. وكانت منسقة مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بيركس ضيفة برنامج «واجه الشعب»، على شبكة سي بي إس، فيما استضافت شبكة سي إن إن في برنامج «حالة الاتحاد» المشرف على الفحوص بوزارة الصحة الأمريكية الأدميرال بريت غيروير. وقال الدكتور فوتشي إن عدد الوفيات خلال الأيام الـ10 القادمة قد يصل إلى 4 آلاف وفاة يومياً، من جراء برودة الطقس، وكثرة عدد المسافرين للتمتع بعطلة عيد الشكر. وحذر من أنه على رغم أن اللقاح الناجع بدأ يلوح في الأفق، فإن التفشي لم يتوقف، وقد يصل إلى مستوى «كارثي» على حد تعبيره. وفيما أعلنت كوريا الشمالية تشديد إجراءات التباعد الجسدي، بعد تسجيل 450 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ قالت الصين إنها قررت وقف استيراد الأسماك المجمدة من تشيلي، بعد الكشف عن وجود الفايروس في بعض تلك الواردات. وفي بريطانيا، نسبت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إلى مصادر حكومية مطلعة قولها أمس إن التدابير التقييدية الرامية لمكافحة تسارع تفشي كوفيد-19 قد تستمر حتى حلول أعياد الفصح في 2021.



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