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أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
وقال "والد فادي" عبر صحيفة "الخليج 365"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.
عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنهعبدالله العنزي الخليج 365 2020-11-30
أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
وقال "والد فادي" عبر صحيفة "الخليج 365"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:19 AM
غاب عن البيت إثر خلافات عائلية في ظروف غامضة
أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
وقال "والد فادي" عبر صحيفة "الخليج 365"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.
، عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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