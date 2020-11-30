شكرا لمتابعة خبر عن حريق يلتهم متحفًا تراثيا بجازان ومالكته تناشد بإعادة ترميمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): نشب حريق في متحف تراثي في جازان يضم أكثر من600 قطعة فنية، إثر ماس كهربائي. نشب حريق في متحف تراثي في جازان يضم أكثر من600 قطعة فنية، إثر ماس كهربائي. وناشدت مالكة المتحف التي جمعت فيه الكثير من المحتويات التراثية، بإعادة ترميمه. وكان المتحف مخصص جزء منه لتدريب الفتيات مجانًا على التراث وأزياء المرأة الجبلية قديمًا.

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