السعودية اليوم / تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

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00:14ت م

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تونس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.// انتهى //00:14ت م0220

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