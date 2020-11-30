، إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي " ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي .

وأضاف مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق يإذن الله ".