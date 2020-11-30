محمد بن مسعود - الدمام - سجل الهدف رقم 126 في مرمى الفيصلي عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين. ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009. وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة. وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي. السومة يعادل رقم الشمراني .. ويقترب من لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين محمود الحمد الخليج 365 2020-11-29 عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين. ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009. وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة. وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي. 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 10:04 PM اخر تعديل 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:47 AM سجل الهدف رقم 126 في مرمى الفيصلي عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل الهدف رقم 126 في مرمى الفيصلي بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين. ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009. وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة. وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي. ، السومة يعادل رقم الشمراني .. ويقترب من لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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