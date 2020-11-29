شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح طريقة الدخول الآمن من الطرق الفرعية إلى الرئيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، طريقة الدخول الآمن بالطرق الرئيسية عند قدوم قائدي المركبات من طرق فرعية. اوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، طريقة الدخول الآمن بالطرق الرئيسية عند قدوم قائدي المركبات من طرق فرعية. وقالت الإدارة العامة للمرور أن عند دخول قائدي المركبات من طريق فرعي لطريق رئيسي لابد من القيادة بسرعة الطريق السريع، وإعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة، والتأكد من خلوّ المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

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