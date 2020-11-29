شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص بجازان لمواطنة في عداد الموتى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أوضح المواطن حسين مناعي تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص لشقيقته "جمعه" بعداد الموتى وهي لا تزال على قيد الحياة.

وقال شقيق المواطنة أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما توقف راتبها التقاعدي لمدة 3 أشهر، لتبدأ رحلة تصحيح الوضع مع الشؤون الصحية في جازان والأحوال المدنية، مبينا أنه تم التواصل مع إدارة الشؤون الصحية في جازان وتم تصحيح الوضع.

وأضاف أن الخطأ يرجع إلى خطاب من المستشفى بوفاة ابنتها، ليكتشف أنهما الاثنتين في سجلات الوفيات، مشيرا إلى أنها تأثرت نفسيًا وماديًا بسبب هذه الواقعة.

وأكد أن مؤسسة التقاعد تسلمت خطابًا بشأن تصحيح الأوضاع من إدارة الشؤون الصحية والأحوال المدنية في جازان، إلا أنها لا تزال تطلب خطابا يثبت أنها لا تزال على قيد الحياة.

وعلق المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج على الواقعة قائلا: "نوضح لكم أنه حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح في أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد دراج أنه تم تعديل البلاغ، وإحالة الشكوى للإدارة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً.