الدريس: ‎الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات مرتبطة بالعلاوة " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، إن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ستكون له علاقة ارتباط بالعلاوة، موضحا:" لكننا لسنا المنفذ لذلك بل وزارة التعليم ".
وأضاف الدريس خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" المعلمون أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "، مبينا:" ومن لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه سوف يتقدم في العام القادم ".
وكانت هيئة تقويم التعليم قررت منح المعلمين والمعلمات فرصة 4 سنوات قبل تطبيق الرخصة المهنية من أجل تأدية الاختبار وإعادته في حال عدم الاجتياز.
د. محمد الدريس - المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية:— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2020
المعلمون أمامهم 4 سنوات لاجتياز #الرخصة_المهنية_للمعلمين_والمعلمات، ومن لم يجتنز الاختبار هذا العلم سنعطيه سوف يتقدم في العام القادم..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@DrMohammed__@EtecKsa pic.twitter.com/tAXAozNMX5
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