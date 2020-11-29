كوشنر يتوجه الأيام القادمة على رأس وفد إلى السعودية وقطر

أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، مساء اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، بأن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر.

وأشارت رويترز إلى أن هدف هذه الزيارة يأتي لإجراء محادثات بين البلدين. وفق روسيا اليوم

وأضافت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيّين أن كوشنر سيحاول خلال الأيام القادمة في قطر والسعوديّة "للمرّة الأخيرة" إبرام صفقة لإنهاء الأزمة بين البلدين، بالإضافة إلى استمرار الدفع بالتطبيع بين دول عربيّة وإسرائيل.

ومن المقرّر أن يبحث كوشنر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الإسرائيليّة إلى الشرق عمومًا، وليس إلى الإمارات والبحرين فقط.

يذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" قالت الجمعة، إن السعودية تسعى لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع قطر، بعد هزيمة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الانتخابات، لـ"كسب ود خلفه جو بايدن". وفق عرب 48

وأوضحت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرغبة في إنهاء الحصار على قطر، تأتي في إطار محاولة بن سلمان "كسب ود إدارة الرئيس المنتخب بايدن القادمة، وتقديم هدية وداع إلى ترامب".