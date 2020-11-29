المدينة المنورة تسجل تراجعا بعد انتشار الحالات

حالات المدينة
سجلت المدينة إجمالي 22345 حالة منذ بداية الوباء، وسجلت أمس إصابة 15 حالة و26 حالة تعاف جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، وسجلت محافظة ينبع 3 وفيات فقط، وبلغ مجموع الحالات بينبع 4736 وسجلت يوم أمس 8 حالات، و6 حالات تعاف، ولم تسجل أي حالة وفاة.
حالات المحافظات
سجلت محافظة الحناكية إصابة 261 حالة، منها حالة 252 تعافٍ، وسجلت حالتين جديدتين، ولَم تسجل أي حالة تعاف، فيما شهدت العلا 293 حالة إصابة، و279 حالة تعافٍ، ولَم تسجل أي حالة جديدة، وسجلت محافظة وادي الفرع 200 حالة إصابة و180 حالة تعافٍ، حالة تعافٍ فقط، وسجلت محافظة بدر 5 حالات والتعافي 4 ولَم تسجل أي حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة مهد الذهب 481 حالة، منها 452 حالة تعافٍ، وسجلت الإثنين حالة تعاف واحدة.
خيبر والعيص
في محافظة خيبر سجلت 363 حالة، منها 350 حالة تعافٍ، وسجلت إصابة واحدة حالتي تعافٍ وسجلت الحمنة 96 حالة منها 91 حالة تعافٍ، ولَم تسجل حتى أول من أمس أي حالة تعافٍ أو إصابة، فيما سجلت محافظة العيص 321 حالة، منها 265 حالة تعافٍ وسجلت ثلاث حالات إصابة، ولم تسجل أي تشاف ليوم أامس.
الحناكية
261 اصابة
252 تعافٍ
اصابتين جديدة
العلا
293 إصابة
279 حالة تعافٍ
لَم تسجل أي حالة جديدة
وادي الفرع
200 إصابة
180 حالة تعافٍ
حالة تعافي
محافظة بدر
5 اصابة
4 التعافي
لا حالات جديدة
محافظة مهد الذهب
481 اصابة
452 تعافٍ
حالة تعافي جديدة
محافظة خيبر
363 اصابة
350 تعافٍ
اصابة واحدة
حالتين تعافٍ
الحمنة 96 اصابة
91 حالة تعاف
لا حالات جديد
العيص
321 اصابة
265 حالة تعافٍ
3 حالات اصابة
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