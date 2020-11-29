المدينة المنورة تسجل تراجعا بعد انتشار الحالات

مازالت منطقة المدينة المنورة تتواصل في التراجع، في تسجيل الحالات بعد الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية، ومن بينها إبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، عن طريق تطبيق توكلنا، حيث شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الحالات بشكل ملحوظ هذه الأيام، وذكر متحدث ⁧‫وزارة الصحة‬⁩ محمد العبد العالي: «أنه كانت هناك حالات انتشار ملحوظة في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية».

حالات المدينة

سجلت المدينة إجمالي 22345 حالة منذ بداية الوباء، وسجلت أمس إصابة 15 حالة و26 حالة تعاف جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، وسجلت محافظة ينبع 3 وفيات فقط، وبلغ مجموع الحالات بينبع 4736 وسجلت يوم أمس 8 حالات، و6 حالات تعاف، ولم تسجل أي حالة وفاة.

حالات المحافظات

سجلت محافظة الحناكية إصابة 261 حالة، منها حالة 252 تعافٍ، وسجلت حالتين جديدتين، ولَم تسجل أي حالة تعاف، فيما شهدت العلا 293 حالة إصابة، و279 حالة تعافٍ، ولَم تسجل أي حالة جديدة، وسجلت محافظة وادي الفرع 200 حالة إصابة و180 حالة تعافٍ، حالة تعافٍ فقط، وسجلت محافظة بدر 5 حالات والتعافي 4 ولَم تسجل أي حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة مهد الذهب 481 حالة، منها 452 حالة تعافٍ، وسجلت الإثنين حالة تعاف واحدة.

خيبر والعيص

في محافظة خيبر سجلت 363 حالة، منها 350 حالة تعافٍ، وسجلت إصابة واحدة حالتي تعافٍ وسجلت الحمنة 96 حالة منها 91 حالة تعافٍ، ولَم تسجل حتى أول من أمس أي حالة تعافٍ أو إصابة، فيما سجلت محافظة العيص 321 حالة، منها 265 حالة تعافٍ وسجلت ثلاث حالات إصابة، ولم تسجل أي تشاف ليوم أامس.

الحناكية

261 اصابة

252 تعافٍ

اصابتين جديدة

العلا

293 إصابة

279 حالة تعافٍ

لَم تسجل أي حالة جديدة

وادي الفرع

200 إصابة

180 حالة تعافٍ

حالة تعافي

محافظة بدر

5 اصابة

4 التعافي

لا حالات جديدة

محافظة مهد الذهب

481 اصابة

452 تعافٍ

حالة تعافي جديدة

محافظة خيبر

363 اصابة

350 تعافٍ

اصابة واحدة

حالتين تعافٍ

الحمنة 96 اصابة

91 حالة تعاف

لا حالات جديد

العيص

321 اصابة

265 حالة تعافٍ

3 حالات اصابة