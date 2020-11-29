مشروع نموذجي لمرمى النفايات بأبها الحضرية (فيديو)

تواصل أمانة عسير تنفيذ مشروع مرمى النفايات النموذجي الجديد، بموقعه في وادي بن هشبل على مساحة تزيد على 4 ملايين م2 من المساحة الإجمالية للمشروع، ويعتبر مرمى النفايات الذي سيتم العمل فيه قريبا جدا، أحد مرامي النفايات النموذجية على مستوى المملكة.

دعم كبير

قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ«دوت الخليج» إن مرمى النفايات النموذجي، تم إنهاء كافة إجراءاته، والمقاول متواجد حاليا بالموقع لتجهيز الحفر، واستكمال العمل على أعلى المواصفات، وأضاف أن العمل الكبير والضخم، حظى بدعم كبير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وكذلك بدعم ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية، من أجل الخروج بعمل فريد ونادر ونموذجي بمعنى الكلمة، على أن يكون المرمى فعليا على مستوى المملكة وليس منطقة عسير.

إدارة النفايات

أكد الحميدي أنه تم مؤخرا تم طرح مشروع لإدارة النفايات بطريقة تقنية، واستشعار عن بعد ووضع أجهزة الرقابة في كافة المركبات، التي تحمل النفايات لمعرفة المواقع التي لم تتم زيارتها من جانب الضاغطات، كل ذلك تتم متابعته من داخل مكتب خاص للمتابعة، ويتم تطبيقه للمرة الأولى بالمملكة من أبها الحضرية.

مخطط شمولي

«دوت الخليج» اطلعت في جولة ميدانية على مرمى النفايات الجديد بوادي بن هشبل، رافقها مدير عام النظافة بالأمانة المهندس محمد بن سبران، ورئيس بلدية وادي بن هشبل المهندس أحمد الشهراني.

وبين سبران أنه تم في تخطيط الموقع مراعاة جغرافية المكان، وبالتالي أحرام الأودية التي تمت مراعاتها، إضافة إلى وضع مخطط شمولي لكامل المواقع، للاستفادة من المساحات ومن كل جزء بالموقع، وأشار ابن سبران إلى أن أعمال الإنشاء لا تزال جارية من تسويات ودفن تحت التنفيذ، بمتابعة وإشراف مباشر من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بينما العمل يجري حاليا بالخلية الثانية بعد الانتهاء من الخلية الأولى.

مصنع للتدوير

أوضح سبران أنه تم إنشاء مصنع على مساحة 72 ألف م2 في بداية المشروع لإعادة تدوير النفايات، وسيكون من ضمن المشروع وحدة لفرز النفايات، ووحدة لتدوير الزيوت، ووحدة للمخلفات الإلكترونية وتدوير البطاريات، ومواد البناء والهدم والإطارات، إضافة إلى وجود مصنع لتدوير النفايات المنزلية، وهو جزء من استثمار الموقع، وسيكون هناك مناطق لسحب السيارات والسكراب، وهناك مشروع التخلص من الحيوانات النافقة.

خلايا المشروع

بين سبران أنه من المقرر في المخطط الشمولي تنفيذ 10 خلايا، والمنفذ حاليا خليتان، وجار استكمال إجراءات طرح باقي المراحل، والخلية الواحدة تتكون من 3 طبقات عزل تعتليها طبقة رملية بمسافة 25 سم، من أجل تأمين النفايات في داخل خندق الخلية ومنع تسرب السوائل إلى المياه الجوفية، وتأمين جزء من أطراف الخلية من السوائل المرتشحة، بحيث لا تكون خارج نطاق الخلية، ويعتبر المدفن نموذجيا وفق اشتراطات الدليل الفني لإرشادات وزارة الشؤون البلدية والقروية المعمول به على مستوى المملكة.

تصريف السيول

أشار سبران إلى أن شبكة تصريف السيول تحمي جسم الخلية من المياه، وتمنع دخولها إلى داخل الخلية وتؤثر على أعمال التشغيل، وبذلك تتم مراعاة المناسيب، وطبيعة الأرض واتجاه السيول.

مرمى ذكي

بين أنه من عناصر المشروع المهمة، رصد بوابات إلكترونية ذكية لتخفيف وقت انتظار المعدات عند دخولها لمواقع المرمى وقراءة العدادات، وتنزيل البيانات على «سيرفر» الأمانة بشكل سريع.

مدافن مركزية بأبها الحضرية

إنشاء مكب

نفايات يخدم منطقة أبها الحضرية، ويكون على مستوى رؤية المملكة 2030

مطابق للمواصفات العالمية وتوفير الطاقة الخضراء

يتوقع استقبال نحو 2 - 3 آلاف طن يوميا من النفايات البلدية الصلبة من مدن أبها الحضرية

4.478.946

متر2 المساحة الإجمالية للمشروع

10 خلايا هندسية

01 طبقة عازلة لمنع تسرب العصارة الناتجة عن تحلل النفايات

02 شبكة تجميع مياه العصارة وسحبها إلى خزانات تجميع

03 خطوط تجميع مياه الأمطار

04 وحدة فرز النفايات لإعادة تدوير المواد البلاستيكية والحديد

05 وحدة طحن مخلفات الهدم والبناء

06 وحدة تدوير إطارات السيارات المستعملة

07 معالجة مياه العصارة واستخدامها في ري الحدائق

08 وحدة إنتاج السماد العضوي

09 منطقة تجميع السيارات التالفة والسكراب

10 شبكة سحب ومعالجة غاز الميثان لتوليد الطاقة الكهربية