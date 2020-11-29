أمطار الأيام الأربعة تتواصل على 9 مناطق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من الاثنين وحتى الخميس المقبل، وذلك وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: «الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية»، وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، ويُتوقع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «المدينة المنورة والجوف» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

استمرار الأمطار

تواصل لليوم الثالث على التوالي هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات التهامية بمنطقة عسير ومراكزها، وكانت من متوسطة إلى خفيفة على محافظات المجاردة وبارق، ومراكز خاط وختبة وجمعة ربيعة، وأحد ثربان وثلوث المنظر، جرت على أثرها الأودية والشعاب، منها وادي جحفن بجمعة ربيعة ووادي أحد ثربان.

لجنة الدفاع المدني

تواصلت الأمطار على منطقة المدينة المنورة، وشملت قرى ومراكز مهد الذهب، فيما ترأس أمير المنطقة، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني، الأمير فيصل بن سلمان، اجتماع اللجنة بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.

درء مخاطر

قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عبدالرحمن الحربي، خلال الاجتماع عرضًا عن الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطرية والظروف المصاحبة لها، كما قدم أمين المنطقة، رئيس لجنة المتابعة المتعلقة بمواجهة مخاطر السيول والأودية، المهندس فهد البليهشي، عرضًا مرئيًا تفصيليًا للأعمال والمشاريع التي يمكن من خلالها درء مخاطر السيول عن المنطقة، وما تم معالجته من مواقع تكورات مياه الأمطار، وما هو تحت التنفيذ حاليًا، والمشاريع اللازمة المستقبلية.

المناطق الـ9

1 - الرياض

2 - مكة المكرمة

3 - الباحة

4 - عسير

5 - جازان

6 - القصيم

7 - المنطقة الشرقية

8 - حائل

9 - الحدود الشمالية