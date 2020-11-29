الإيجابيات
وقوف الأسرة على أبنائها فترة الدراسة
ومتابعتهم ومعرفة نقاط ضعفهم من خلال
الحضور معهم ومقارنة مستوى ابنهم بزملائه الطلاب
تجنيب الطالب السلوكيات والتصرفات التي يكتسبها من احتكاكه مع زملائه الطلاب (التدخين، التفحيط، المشاجرات، السلوكيات اللاأخلاقية)
تعويد الطالب على الاعتماد على النفس والبحث عن المعلومة والشعور بالمسؤولية وتنظيم الوقت
راحة الطالب من الإزعاج والضوضاء والازدحام الذي يحصل في بعض الفصول
عدم غياب الطالب وذلك لسهولة حضور الحصة ومتابعة الدروس بأقل جهد
وقت بداية الّدوام (الساعة 9 ص) مناسب جدا
ساهمت في قلة نسبة الحوادث والازدحام المروري
توفير مصاريف الوقود والأبناء (ملابس، مستلزمات مدرسية، الفسحة)
ساعدت في تعليم أولياء الأمور والطلاب التقنية وكيفية التعامل معها
توفر للطالب جميع احتياجاته ولا ينساها (الكتاب المدرسي، الأدوات المدرسية......)
راحة الأم من القلق على ابنها وتواجده أمامها طوال اليوم الدراسي
راحة الطالب وتهيئته نفسيا للتعلم
وجود الواجبات مسجلة في منصة مدرستي تجعل الطالب لا ينسى الواجب ويمكنه الرجوع إليه بأي وقت
تواصل المعلم مع الطالب سواء التعليم كان عن بعد أو قرب
زيادة اهتمام الطالب بالمشاركة والتفاعل مع المعلم خصوصا عندما يكون الدرس بحضور أحد أفراد العائلة
التحديات
ضعف وانقطاع خدمات الإنترنت
بعض المواد الدراسية يَصعُب على الطالب فهمها عن بعد
بعض الطلاب لا يأخذون الدراسة عن بعد على محمل الجد
انشغال الطالب بأي شيء لِيس له علاقة بالدرس
صعوبة وصول المعلومة لدى الطالب وتعتمد على اجتهاد المعلم غالبا
التأخير في استجابة برنامج «مايكروسوفت تيمز»
بذل جهد مضاعف من الطالب بسبب صعوبة الفهم
في «المايكروسوفت تيمز» المايك أحيانا يعمل تلقائيا
طول مدة الحصص على الطلاب
تأثير الأجهزة السلبي على الطلاب
صعوبة التعامل مع المنصة ولا يمكن تبين المستوى الحقيقي للطالب
تشتت انتباه الطالب أثناء الحصة بالتراسل عبر وسائل التواصل
هيبة المعلم ووجوده أمام الطالب في الفصل لها مفعولها الذي لا يمكن أن يحل أحداً محله
كانت هذه تفاصيل خبر 16 تحديا واجهت التعليم عن بعد أبرزها غياب هيبة المعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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