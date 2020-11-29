تواصل حملة الحد من ظاهرة التعديات

تواصل الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات -التي أطلقتها إمارة منطقة عسير ويشرف عليها أمير المنطقة- فعالياتها وبرامجها المتنوعة بين الندوات والخطب واللقاءات التلفزيونية والبرامج التوعوية والرسائل الإعلامية، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والإعلامية لتستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع.

وشاركت جامعة الملك خالد في الحملة بعدد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية.

وأطلقت 7 إدارات تعليمية في المنطقة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي شعاراً تعريفياً للحملة تحت عنوان «معاً ضد التعديات»، قدّمت خلالها تعريفاً بمفهوم التعدي وآثاره وضرره على الفرد والمجتمع، وانعكاساته السلبية على المناظر الحضارية والطبيعة بوجه عام، كما أقرت عددا من المسابقات التي شارك فيها الطلاب والطالبات للحديث عن ظاهرة التعدي وأثره على المجتمع.