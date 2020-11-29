تواصل حملة الحد من ظاهرة التعديات

وشاركت جامعة الملك خالد في الحملة بعدد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية.
وأطلقت 7 إدارات تعليمية في المنطقة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي شعاراً تعريفياً للحملة تحت عنوان «معاً ضد التعديات»، قدّمت خلالها تعريفاً بمفهوم التعدي وآثاره وضرره على الفرد والمجتمع، وانعكاساته السلبية على المناظر الحضارية والطبيعة بوجه عام، كما أقرت عددا من المسابقات التي شارك فيها الطلاب والطالبات للحديث عن ظاهرة التعدي وأثره على المجتمع.
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