70 قضية مرورية بالمحاكم يوميا

بلغ إجمالي الدعاوى المرورية التي استقبلتها المحاكم الابتدائية في مناطق المملكة نحو 4653 دعوى، وذلك خلال الأشهر الثلاثة: محرم، وصفر، وربيع أول، منذ بداية العام الهجري الحالي 1442؛ أي ما يعادل استقبال 70 دعوى يوميًا خلال أيام العمل الرسمي، وفقًا لبيانات وزارة العدل.

وكشفت بيانات وزارة العدل أن النسبة الأعلى من القضايا المرورية الواردة للمحاكم خلال شهر ربيع الأول جاءت بـ1927 قضية، ثم شهر صفر بـ1384 قضية، تلاه شهر محرم بـ1342 قضية، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في إجمالي الدعاوى المرورية الواردة لمحاكم المملكة بـ1354 دعوى بنسبة 29.1 %، تلتها منطقة الرياض بـ1097 دعوى بنسبة 23.6%، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بـ506 دعاوى بنسبة 10.9 %.

القضايا المرورية خلال الأشهر الثلاثة

4653

دعوى

1342

محرم

1384

صفر

1927

ربيع أول

مناطق المملكة

1354

مكة المكرمة

1096

الرياض

506

عسير

429

الشرقية

382

المدينة المنورة

171

القصيم

129

تبوك

135

حائل

71

الحدود الشمالية

143

جازان

48

نجران

62

الباحة

126

الجوف