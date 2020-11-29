وكشفت بيانات وزارة العدل أن النسبة الأعلى من القضايا المرورية الواردة للمحاكم خلال شهر ربيع الأول جاءت بـ1927 قضية، ثم شهر صفر بـ1384 قضية، تلاه شهر محرم بـ1342 قضية، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في إجمالي الدعاوى المرورية الواردة لمحاكم المملكة بـ1354 دعوى بنسبة 29.1 %، تلتها منطقة الرياض بـ1097 دعوى بنسبة 23.6%، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بـ506 دعاوى بنسبة 10.9 %.
القضايا المرورية خلال الأشهر الثلاثة
4653
دعوى
1342
محرم
1384
صفر
1927
ربيع أول
مناطق المملكة
1354
مكة المكرمة
1096
الرياض
506
عسير
429
الشرقية
382
المدينة المنورة
171
القصيم
129
تبوك
135
حائل
71
الحدود الشمالية
143
جازان
48
نجران
62
الباحة
126
الجوف
كانت هذه تفاصيل خبر 70 قضية مرورية بالمحاكم يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.