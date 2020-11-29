تغريم 9 منشآت تجارية مخالفة بمكة

وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية، في عدم لبس الكمَّامات، ومُخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة المقررة بحسب لائحة مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكَّدت وكالة البلديات ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع المُنشآت التجارية وكافَّة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للعاملين والمتسوقين داخل جميع المُنشآت، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين.
من ناحية أخرى، تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها، مطلعاً على سير الأعمال ونسب الإنجاز يرافقه وكلاء الأمين وعدد من المهندسين والمختصين بالأمانة.
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