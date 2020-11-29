الهلال الأحمر يباشر 3 حوادث تصادم كل ساعة خلال أمطار الرياض

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من 1200 حادثة تصادم بمعدل 3 حوادث كل ساعة، بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس عند الساعة الثانية عشر صباح وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت 1294 بلاغ خلال الثلاث أيام الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال 72 ساعة الماضية الأزمة التنفسية والتي بلغت 208 حالة وحوادث التصادم والتي بلغت 202 حالة إضافة لـ36 حادث انقلاب وهي الأبرز.

وأوضح الجلاجل انه تم نقل 584 حالة للمستشفيات القريبة من موقع الحالات فيما تم علاج 680 حالة في الموقع حيث إنها لا تحتاج إلى نقل إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة. وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض أحمد الخريصي تابع الوضع خلال الحالة المطرية ووجه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة لا قدر الله كان هناك حاجة للتدعيم للمراكز الإسعافية.