السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي بمدير مرور ينبع المعين



ينبع 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, بمدير مرور محافظة ينبع المعين العقيد حميد الصحفي.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ ينبع بالعقيد الصحفي وهنأه بتعيينه مديراً لمرور المحافظة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

واستعرض خلال اللقاء ما يتعلق بأعمال المرور خاصة وأن المحافظة تشهد تطوراً في جميع المجالات.

وعبر العقيد الصحفي عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال والتوجيه وقال "أدعو الله أن أوفق أنا وزملائي لمواصلة العمل لتطوير أعمال المرور بالمحافظة وخدمة المراجعين".

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23:47ت م

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