

القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

عقد مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اليوم اجتماعه الأول، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بعد تشكيل عضوية المجلس.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن المجلس وضع في اجتماعه الأول خطة عمل المرحلة المقبلة، كما ناقش أعضاؤه فئات وسام البرلمان العربي التي ستمنح خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والإجراءات التنظيمية التي ستتخذ لمنح الجائزة، وطرق اختيار الشخصيات التي ستمنح جائزة وسام البرلمان العربي.

وتهدف جائزة وسام البرلمان العربي في فئاتها المختلفة إلى إبداء التقدير والعرفان للقادة العرب، وللشخصيات البرلمانية العربية ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية أو في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وكذلك تقديراً للأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.

// انتهى //

23:42ت م

0213





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.