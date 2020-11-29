السعودية اليوم / الهلال الأحمر يستقبل ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية ويباشر ٤٠٠ حادث وحالة تنفسية بالرياض



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ١٢٠٠ بلاغ خلال الحالة المطرية التي بدأت من يوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات بمنطقة الرياض تلقت ١٢٩٤ بلاغاً خلال الثلاثة أيام الماضية، وكانت الحالات الأعلى مباشرة من الفرق الإسعافية خلال ٧٢ ساعة الماضية الأزمة التنفسية، والتي بلغت ٢٠٨ حالات، وحوادث التصادم والتي بلغت ٢٠٢ حالة، إضافة ل ٣٦ حادث انقلاب وهي الأبرز.

وأوضح الجلاجل أنه نُقلت ٥٨٤ حالة للمستشفيات القريبة من موقع الحالات، فيما عُولج ٦٨٠ حالة في الموقع، حيث إنها لا تحتاج إلى نقل، إضافة إلى ثلاثين حالة وفاة.

وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د.أحمد الخريصي تابع الوضع خلال الحالة المطرية، ووجه بوضع غرفة العمليات والفرق الإسعافية على جاهزية عالية، من خلال وضع خطط دعم ميدانية في حالة لا قدر الله كان هناك حاجة للتدعيم للمراكز الإسعافية.

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23:36ت م

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