السعودية اليوم / 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ (1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ (1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ (257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

// انتهى //

23:23ت م

0206



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 12855 مخالفة وذلك للفترة من 7 / 4 / 1442هـ حتى 13 / 4 / 1442هـ ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ (1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ (1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ (257)، فجازان بواقع (182).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .// انتهى //23:23ت م0206

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