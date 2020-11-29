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مؤيد لترامب ينقلب عليه بسبب 2.5 مليون دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
انقلب رجل الأعمال الأمريكي فريدريك إيشلمان، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما كان مؤيدًا له.
وأوضح تقرير قناة الغد، أن إيشلمان طالب برد الأموال التي تبرع بها لحملة ترامب من أجل الكشف عن مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية ببعض الولايات.
وأضاف أن إيشلمان رفع دعوى قضائية ضد حملة “ترو ذا فوت” المؤيدة لترامب، بعد حسم جو بايدن هذه الولايات، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال إيشلمان لوسائل الإعلام: إن الحملة لم تلتزم بوعودها.
من جانبها، بررت الحملة وقف الإجراءات بأن هناك قوى خارجية أفشلت جهودها.
وعرضت حملة ترامب على إيشلمان رد مليون دولار مقابل التخلي عن الدعوى، لكنه رفض وطالب باستعادة المبلغ كاملًا.
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