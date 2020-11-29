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بركان في إندونيسيا يتسبب في اندلاع رماد ودخان ويطلق غازات سامة
أجبر أكثر من 2700 شخص على الفرار من منازلهم
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
تسبب بركان في إندونيسيا في اندلاع رماد ودخان يصل ارتفاعه إلى 2.5 ميل في السماء، وأجبر أكثر من 2700 شخص على الفرار من منازلهم.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مسؤولون: إن بركان جبل إيل ليوتولوك في إقليم ليمباتا شرقي نوسا تينجارا في جزر سوندا الصغرى أجبر 2780 شخصًا على الفرار من 26 قرية.
بركان مميت:
وقال مركز البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت: إن المنطقة القريبة من البركان من المحتمل أن تغمرها السحب الساخنة، وتدفق الحمم البركانية، والغازات السامة.
وقال باك كاسباني ، رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا: إن وضع البركان ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار الإندونيسي المكون من أربع طبقات بسبب التهديدات المتزايدة.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، راديتيا جاتي، في بيان: إن ثوران بركان جبل إيل ليوتولوك، على بعد حوالي 1616 ميلًا شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تسبب في حالة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في الجوار.
وقالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية: “يُنصح الناس بعدم القيام بأي أنشطة في دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات من فوهة البركان”.
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