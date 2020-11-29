آل الشيخ لطالب معاق حفظ القرآن: بيض الله وجهك وتستحق منا كل الدعم

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتكريم الطالب المعاق حركيًّا زهير القرني الذي أتمّ حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتعلم “عن بعد”، رغم إعاقته إلا أنه استطاع الحفظ من منزله بهمته العالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مفاجئ من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مساء اليوم لمقدم برنامج الراصد الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي خلال استضافته للطالب المعاق زهير القرني، قدم شكره وثناءه للطالب المعاق في بادرة ولفتة غير مستغربة من الوزير آل الشيخ الذي عُرِف بدعمه وحرصه على تحفيز حفظة كتاب الله.

وينص التكريم باستضافة الطالب المعاق واثنين من أفراد أسرته لزيارة المدينة المنورة ثلاثة أيام شاملة للتنقل والإقامة والإعاشة على حساب وزارة الشؤون الإسلامية.

كما وجه معاليه بتخصيص زيارة خاصة لهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للاطلاع على جهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم عبر أكبر مطبعة بالعالم تخدم القرآن الكريم.

وأكد الوزير آل الشيخ خلال الاتصال الهاتفي أنه شده خبر الطالب زهير القرني، والذي وصفه بـ مثالًا يحتذى به في الإصرار وعلو الهمة والتميز والمثابرة الذي لم تثنه الإعاقة عن تحقيق الإنجاز بحفظ القرآن الكريم الذي سأل الله أن يكون حجة وشافعًا له يوم القيامة.

بطل لم تمنعه الإعاقة:

كما وصف الوزير آل الشيخ الطالب القرني بالبطل الذي لا تمنعه الإعاقة أو تقف في طريقه نحو النجاح والتميز، مضيفًا أنه لا يوجد في الوطن معاق إلا من أعاق فكره وعقله.

بدورها، قدمت والدة الطالب زهير الحاضرة بالأستوديو شكرها وتقديرها له على مبادرته غير المستغربة والتي تؤكد حرص المسئولين في مملكتنا الغالية على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تلمس حاجات أبنائهم بعامة وذوي الإعاقة بشكل خاص.

من جانبه، شكر الإعلامي عبدالله الغنمي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مبادرته وحضوره الفاعل والمميز، مؤكدًا أن الوزارة خطت خطوات كبيرة منذ أن تولى دفتها معاليه نحو التواصل مع المجتمع والمشاركة في كافة المناسبات والفعاليات.

الجدير بالذكر أن الطالب زهير القرني أحد مستفيدي جمعية سواعد للإعاقة الحركية ويشارك في الفرق التطوعية، وهو شخصية اجتماعية محبوبة، ولاقى خبر ختمه للقرآن الكريم صدى إعلاميًّا وإشادة واسعة.

