شكرا لقرائتكم التحالف يواصل دعم الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخائر لمواجهة ميليشيا الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها تواصل دعم وزارة الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخائر اللازمة ميدانيًّا؛ للوقوف في مواجهة انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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وأظهرت الصور إحدى الحملات الإمدادية باتجاه مأرب والتي يسيرها التحالف بشكل مستمر لدعم الجيش الوطني اليمني بالأسلحة والذخائر المطلوبة لوقف انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني واستمرار العملية الهجومية باتجاه محافظة مأرب، والتي تقوض جهود الوصول إلى حل سياسي، كما تهدد ملايين المواطنين اليمنيين والذين نزحوا خلال السنوات الماضية إلى مدينة مأرب.



