تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثله في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فيروسات، وذلك ضمن مبادرة (معا محترزون)، التي دشنها الرئيس العام لشؤون الحرمين بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام، وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام. وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة جابر ودعاني أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتسهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها. مشايات المسجد الحرام: موزعة على جميع الممرات ومن بينها:

توسعة الملك فهد

مشاية إسماعيل

صحن المطاف

الساحات المخصصة للمشي

طول كل مشاية 12م

عرضها من 50-100سم.

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