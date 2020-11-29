5 وكلاء معتمدين بالخارج لكل شركة عمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة أخيرا 5 وكلاء معتمدين بالخارج في كل دولة لكل شركة عمرة، للتعامل معها في المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية، مشيرة إلى فتح المجال لعدد أكبر من الوكلاء بشكل فوري إذا اقتضى الأمر.

وأوضح عضو الغرفة التجارية بمكة المكرمة مازن درار لـ»مكة»، أن آلية التعامل ما بين شركات العمرة في الداخل والوكلاء الخارجيين، كما هي في السابق من حيث حجز البرنامج وإصدار التأشيرة من قبل الوكلاء المعتمدين بالخارج، وباقي الأدوار تؤديها شركات العمرة في المملكة.

وأضاف أنه أضيفت آليات وبروتوكولات صحية للعودة التدريجية للعمرة في مرحلتها الثالثة، حيث سيكون لدى الشركات مشرفون للمجموعات وممارسون صحيون لمرافقة المعتمرين في جميع مراحل مناسك العمرة والزيارة، خلال فترة وجودهم في المملكة وحتى مغادرتهم.

المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر:

خدمة السكن شاملة 3 أيام العزل الصحي فور الوصول إلى المملكة

خدمة النقل بين المنافذ والسكن

خدمة التأمين الشامل

خدمة ميدانية (التنقل بين الحرم والسكن والميقات، مع قائد ومرشد لكل مجموعة)

مسؤوليات شركات العمرة والوكلاء الخارجيين: