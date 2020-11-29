5 وكلاء معتمدين بالخارج لكل شركة عمرة

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وأوضح عضو الغرفة التجارية بمكة المكرمة مازن درار لـ»مكة»، أن آلية التعامل ما بين شركات العمرة في الداخل والوكلاء الخارجيين، كما هي في السابق من حيث حجز البرنامج وإصدار التأشيرة من قبل الوكلاء المعتمدين بالخارج، وباقي الأدوار تؤديها شركات العمرة في المملكة.وأضاف أنه أضيفت آليات وبروتوكولات صحية للعودة التدريجية للعمرة في مرحلتها الثالثة، حيث سيكون لدى الشركات مشرفون للمجموعات وممارسون صحيون لمرافقة المعتمرين في جميع مراحل مناسك العمرة والزيارة، خلال فترة وجودهم في المملكة وحتى مغادرتهم.
المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر:
- خدمة السكن شاملة 3 أيام العزل الصحي فور الوصول إلى المملكة
- خدمة النقل بين المنافذ والسكن
- خدمة التأمين الشامل
- خدمة ميدانية (التنقل بين الحرم والسكن والميقات، مع قائد ومرشد لكل مجموعة)
- توعية المعتمرين بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم وحتى مغادرتهم
- التحقق من صحة كل بيانات ومعلومات جواز السفر المدخلة بنظام العمرة
- إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم كحد أقصى 24 ساعة، مع إدخال بيانات التذاكر والسكن
- إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي 3 أيام عند الوصول إلى المملكة في الفنادق التي يقيمون فيها
- تقسيم معتمري الخارج إلى مجموعات، كل مجموعة على 50 شخصا كحد أدنى، وتعيين قائد ومرشد لكل مجموعة
- شركات العمرة مسؤولة عن متابعة جميع الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر من نقل وسكن وإعاشة وتأمين وخدمات ميدانية
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