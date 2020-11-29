شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي عن الرعاية التمريضية الحرجة لمرضى كورونا بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية بالمديرية أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان «الرعاية التمريضية الحرجة لمريض كوفيد19»، وذلك بقاعة التدريب في مستشفى أبوعريش العام.

وتضمن البرنامج تعريف المشاركين البالغ عددهم 45 ممرضا وممرضة، بأساسيات الرعاية التمريضية بأقسام العناية المركزة، وإرشادات التهوية الميكانيكية لمريض كوفيد19، ومعدات الحماية الشخصية، والتحديات التي يوجهها العاملون في الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية والاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إضافة للجودة التمريضية بالرعاية الحرجة لمريض كورونا.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تنفذها إدارة التمريض بصحة جازان للرقي بالرعاية التمريضية بمختلف مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

من جهة أخرى كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أحد المسارحة أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع والحدائق العامة، كما واصلت جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب مباركي، أن فرق البلدية طهرت وعقمت 67 موقعا، كما نفذت عددا من الجولات الميدانية على المحال التجارية والأسواق شملت 368 محلا، أسفرت عن إتلاف نحو 63 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.