، تشكيل لجنة "المهن الاستشارية" بانتخاب "أبو ركبة" رئيسًا و"التركي و"بلفقيه" نائبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبروا عن تقديرهم للأعضاء على الثقة والتزامهم بالعمل الجماعي لتطوير القطاع

انتخبت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة رئيسًا، والمستشار سيف بن عبدالله التركي والدكتورة ميمونة عبدالقادر بلفقيه نائبيْن للرئيس، وذلك لإدارة الدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (١٤٤١هـ - ١٤٤٤هـ).

وتفصيلاً، أعرب رئيس اللجنة ونائباه عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم؛ مشددين على الالتزام بالعمل وفقًا لأعلى المعايير وبروح الفريق الجماعي وعلى تطوير القطاع الاستشاري بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستشارين في القطاع.

وقال الدكتور "أبو ركبة" رئيس اللجنة: إننا سنعمل -بمشيئة الله-على تمكين وتحفيز القطاع الاستشاري كيانات وأفرادًا للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وسنعمل جاهدين بالتنسيق مع القطاع الحكومي لتهيئة البيئة التشريعية وتحسين الوضع التنافسي للمكاتب الاستشارية الوطنية.

وأكد نائب رئيس اللجنة المستشار التركي، أن اللجنة ستعمل على تنظيم القطاع الاستشاري وعمل عددٍ من الخطط والدراسات والشراكات الإستراتيجية وإيجاد مظلة ومرجعية له عبر اقتراح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للقطاع الاستشاري، والعمل على اقتراح أنظمة ولوائح وقواعد تنظيمية واسترشادية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومع المتغيرات والفرص بهدف تنظيم وتنمية وتوطين القطاع الاستشاري وتعزيز أواصر العلاقة بين منسوبي القطاع للتعاون وتوحيد الجهود والأهداف، كما أضاف التركي أن اللجنة ستنفذ عددًا من الفعاليات والمبادرات وورش العمل لتنفيذ الأهداف المنشودة للجنة ومعالجة تحديات القطاع الاستشاري.

وأردفت نائب رئيس اللجنة الدكتورة "بلفقيه" أن اللجنة تهدف إلى نشر الوعي الاستشاري والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتمكين ودعم المرأة في القطاع الاستشاري وإبراز دوره وأهميته وتنفيذ عددٍ من المبادرات لمنع المنافسة الضارة.