شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من حساب المواطن بشأن موعد صدور أهلية المستفيد بعد قبول الاعتراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صدور أهلية المستفيد بعد قبول الاعتراض الخاص به.

وأوضح البرنامج إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه برنامج حساب المواطن بشأن موعد صدور أهلية المستفيد بعد قبول الاعتراض الخاص به.