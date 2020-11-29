بالصور.. ضبط قائد مركبة بالطائف نشر مقاطع فيديو توثق سرعته الجنونية

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الأحد، ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع بوسائل «التواصل الاجتماعي»، وهو يقود المركبة بسرعة عالية.

وذكر المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر».

وأكد «المرور السعودي»، أنه «ستتم إحالة صاحب الواقعة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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