تفاهم سعودي - ألماني لتوفير لقاح CureVac المضاد لـ19-COVID في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورﭬاك الألمانية (CureVac)، الرائدة في البحوث الطبية الحيوية، لتوفير لقاح فيروس كورونا (COVID-19) في السعودية، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

بموجب مذكرة التفاهم، تتقدم «سبيماكو الدوائية» للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح، ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

توسيع التوريد

اشتملت مذكرة التفاهم على إمكان توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقا، ليشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

مراحل اللقاح

يذكر أن الشركة الألمانية بدأت المرحلة الأولى من اختبار اللقاح في منتصف يونيو الماضي، وكانت المرحلة الثانية من التجارب السريرية في 30 سبتمبر الماضي، وحصلت على نتائج داعمة استكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية، على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأخير من 2021 طبقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة مع 30 ألف متطوع.

مادة اللقاح الفعالة

قالت الشركة، في بيانها الصادر في 30 سبتمبر الماضي: «تعمل «كيورفاك» على مادة فعالة يطلق عليها «mRNA»، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات».

وزود باحثو «كيورفاك» مادة «mRNA» بتعليمات، لإنتاج بروتين فيروس كورونا الجديد من أجل استخدامه في اللقاح المضاد للفيروس. وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين الذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل أجساما مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده.

يذكر أنه منذ دخول أسهم شركة «كيورفاك» البورصة للتداول، في منتصف أغسطس الماضي، تضاعف سعر السهم الواحد ثلاث مرات تقريبا.

شركة «كيورفاك» هي من بين عشرات المختبرات في العالم المشاركة في سباق البحث عن لقاح لمكافحة الفيروس.

حجزت المفوضية الأوروبية 225 مليون جرعة من لقاح «كيورفاك» المحتمل، وهو رابع اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات مختلفة.