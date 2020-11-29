إنجاز 72% من ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس الأول عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة، مطلعا على سير الأعمال ونسب الإنجاز، شملت مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، المنفذ من قبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه 72%. كما تفقد أمين العاصمة المقدسة مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، مطلعا على عرض متكامل يضم عناصره والبنى التحتية والصورة النهائية للمشروع. ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي أحد أهم المشاريع التنموية والريادية الهادفة بالعاصمة المقدسة، حيث يعـد واجهة نموذجية وبوابة رئيسية لمكة المكرمة من جهة الغرب، ويبلغ طول الطريق 3.6 كلم بداية من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولا إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام. ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي أحد أهم المشاريع التنموية والريادية الهادفة بالعاصمة المقدسة، حيث يعـد واجهة نموذجية وبوابة رئيسية لمكة المكرمة من جهة الغرب، ويبلغ طول الطريق 3.6 كلم بداية من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولا إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

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