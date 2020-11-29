فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بالمسلمين في رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الالكتروني المخصص اعتبارا من أمس وحتى 16/ 5/ 1442هـ.

وبينت أن الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلا علميا شرعيا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا تلاوة وتجويدا، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماما راتبا لأحد المساجد أو خطيبا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الالكتروني.